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نيوجيرسي الأمريكية تسجل 362 وفاة جديدة بسبب كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، مساء اليوم الخميس، تسجيل 362 وفاة جديدة في الولاية بسبب فيروس كورونا.

وسجلت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الأربعاء، 351 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 3156.

ويذكر أن أصدر حاكم ولاية نيوجيرسي، أمرا بإغلاق كل المحلات التجارية غير الضرورية كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ودعا ميرفي الأمريكان للبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس الوبائي المنتشر خلال الفترة الأخيرة.

وارتفع عدد القتلى بسبب كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو 150 شخصا، حيث تتجه أمريكا إلى الإغلاق التام لمواجهة الفيروس الوبائي (كوفيد - 19)، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء الماضي، إن البطالة لن تقفز إلى 20% إذا اتبع الكونجرس خطة الإنقاذ التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب للتغلب على أزمة فيروس كورونا. 

وتعهد بأن الشركات الأمريكية ستكون لديها سيولة مالية وفيرة أثناء الأزمة. 

وأضاف منوتشين، في تصريحات لمحطة تلفزيون "سي إن بي سي"، أن إدارة ترامب تغلق أجزاء من الاقتصاد "لتدمير" فيروس كورونا. 

وأفادت وثيقة، اطلعت عليها رويترز، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت، الأربعاء، من الكونجرس الموافقة على مدفوعات نقدية بقيمة 500 مليار دولار لدافعي الضرائب في جولتين بدءا من 6 أبريل.


وأكدت الوثيقة أن إدارة ترامب طلبت الموافقة على قروض بقيمة 50 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية للتعامل مع التأثير المالي الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب الوثيقة، سيجري تحديد طبقات المدفوعات بناء على دخل وحجم الأسرة. وستنفذ على جولتين بقيمة 250 مليار دولار لكل منهما تبدآن في 6 أبريل و15 مايو.

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