برلمانية عن الأبحاث بمقابل مادي: للمشكلة ليس في المدرس بل في ولي الأمر

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علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على استغلال بعض المعلمين للطلاب بشأن المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، والتى تم تحديدها بأربعة موضوعات في المرحلة الابتدائية وهى "الصحة والماء والسياحة والطاقة" وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغذائي والبيئة للمرحلة الإعدادية"، قائلة: المشكلة ليست في المدرس، ولكن في ولي الأمر الذي لجأ لهذا الأسلوب".



وأضافت "نصر" في تصريح لبوابة "الفجر": إن هذه الأبحاث جاءت بهدف إضافة مهارات جديدة للطلاب، والاستفادة منها بقدر كبير، مشيره إلى حديث سابق لوزير التربية والتعليم، بأن جميع الطلاب سينتقلوا إلى المرحلة التالية، لذلك ليس من الضروري الذهاب لعمل الأبحاث عند المعلمين الذين يستغلون أولياء الأمور بمقابل مادي، متابعة: لا ارمي اللوم على المدرس، لأن أولياء الأمور هما اللي بيرحو عند المدرسين وبيطلبوا مهم عمل الأبحاث"، لذلك يجب على كل ولي أمر عدم الذهاب للمعلمين لطلب الأبحاث والاعتماد على مهارات أبنائهم.



وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن هؤلاء المعلمين الذين يستغلون أولياء الأمور في عمل الأبحاث بمقابل مادي، يمثلون "قلة" ونموذج غير جيد في المجتمع، لأنهم يستغلون الظروف التي تمر بها الدولة في محاربة فيروس كورونا.



"أحدث تطورات كورونا"



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 553 حالة حتى اليوم، وأوضح بيان الوزارة أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





