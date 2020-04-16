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"أوبك" تدعم المشاريع في البلدان النامية بـ 390 مليون دولار

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:59 م
منظمة أوبك
منظمة أوبك
وافق مجلس إدارة صندوق أوبك للتنمية الدولة " أوفيد " على حزمة تمويلات جديدة بأكثر من 390 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في البلدان النامية على مستوى العالم، وأقر خطة عمل شاملة تضمن بقاء الصندوق كشريك موثوق به في عمليات التنمية لاسيما في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكد دكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام أوفيد - في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا - التزام الصندوق بدعم شركائه لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أن حزمة التمويلات الجديدة تدعم قروض القطاع العام في عدة بلدان نامية بقيمة 5ر130 مليون دولار، تشمل برنامج تعزيز المرونة الزراعية في صعيد مصر بقيمة 20 مليون دولار، لتحسين مستويات معيشة صغار المزارعين المعرضين للخطر ودعم المشروعات الصغيرة والأسواق الريفية وأفضل الممارسات الزراعية، التي من المتوقع أن تفيد نحو 2ر1 مليون شخص.

وتشمل حزمة الصندوق دعم برنامج استثمار القطاع العام وخطة التعافي الاقتصادي في جمهورية المالديف بقيمة 20 مليون دولار، ودعم مشروع إعادة تأهيل طريق رئيسي يربط بين المراكز الاقتصادية والمرافق الاجتماعية في جمهورية مالي بقيمة 20 مليون دولار، ودعم قطاع الطاقة في نيكاراجوا بتقديم 5ر20 مليون دولار لتوسيع البنية التحتية وحصول المجتمعات النائية والريفية على الطاقة، وتقديم 50 مليون دولار إلى تنزانيا لتمويل المشروع الرابع للحد من الفقر، ودعم البنية التحتية للتعليم والصحة والمياه والزراعة والنقل.

كما خصص أوفيد 120 مليون دولار لعمليات التمويل التجاري تشمل برنامجين، الأول لتقاسم المخاطر غير الممولة بإجمالي 100 مليون دولار، والبرنامج الثاني لدعم تجارة السلع الغذائية في أفريقيا بقيمة 20 مليون دولار.

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الكلمات المفتاحية

منظمة اوبك سلع غذائيه دعم المشروعات انتشار الفيروس الدول النامية

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