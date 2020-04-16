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المقاولون العرب يحسم مصير خليفة صلاح من الانتقال إلى الأهلي

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

كشف نادي المقاولون العرب حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية للتعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال محمد عادل المشرف على فريق الكرة في نادي المقاولون في تصريحات إذاعية: " الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات معنا من الحصول على خدمات اللاعب، ليكون أفضل بديلا لرمضان صبحي، فهذا الكلام عار تماما من الصحة".

وتابع:" الأهلي إذا أراد أن ضم أي لاعب من فريقنا فالمفاوضات تكون بطريقة مباشرة وليس من خلال وكلاء لاعبين وهدفنا أن يخوض طاهر تجربة احترافية في أوروبا".

وقد شارك طاهر محمد طاهر في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي المقاولون العرب خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

 

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