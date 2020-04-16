

تابعوا النجم احمد كرارة في مسلسل القمر اخر الدنيا في رمضان ٢٠٢٠ #القمر_اخر_الدنيا #رمضان_٢٠٢ تم النشر بواسطة ‏‎Stars media‎‏ في الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٠

طرحت شركة ستار ميديا فيديو جديد لمسلسل ''القمر أخر الدنيا" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وظهر في هذا الفيديو الاعلان التشويقي لظهور الفنان أحمد كرارة، وكتبت على هذا الفيديو قائلة: "تابعوا النجم أحمد كرارة في مسلسل القمر أخر الدنيا في رمضان 2020".وعلق أحد المتابعين قائلا: ده هيبقا أحلى مسلسل في الدنيا كفاية انه فيه الفنان الجميل أحمد كرارة اللي كلنا بنحب أعماله، بالتوفيق يارب.يذكر أن الفنان أحمد كرارة يقوم بتجسيد شخصية محامي في مسلسل "القمر أخر الدنيا" والذي تدور أحداثه في اطار إجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.ويعرض الأن للفنان أحمد كرارة الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي تدور احداثه حول مشاكل لاربع فتيات وهما هاجر احمد، ميرنا نور الدين، اسماء جلال، هند عبد الحليم، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من احمد كرارة، كريم العمري، خالد منصور، محمد يسري، وأخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.