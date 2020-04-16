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إسرائيل تسجل 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 16/أبريل/2020 - 08:07 م
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 12758.
ويذكر أن سجلت إسرائيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 141.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 12591.
وأضافت وزارة الصحة أن 174 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 172 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 9481 من المصابين بأنها طفيفة.
وحسب وزارة الصحة، فإن 140 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.
ولفتت إلى أن 2624 من المصابين تعافوا من الفيروس.
يذكر أنه لوحظ في الأيام الأخيرة انخفاض ملحوظ في عدد تشخيص الإصابات الجديدة في إسرائيل، مقابل ارتفاع أعداد الوفيات التي هي في غالبيتها العظمى من كبار السن.
ووضع فيروس كورونا المستجد إسرائيل، مساء الثلاثاء، تحت الإغلاق الشامل للمرة الثانية في غضون أسبوع مع انتهاء عيد الفصح اليهودي.
وكانت الحكومة الإسرائيلية فرضت الإجراء ذاته مع بدء عيد الفصح اليهودي، الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إنها "صادقت على أنظمة الطوارئ التي تقضي بفرض مزيد من القيود على الخروج للحيز العام خلال فترة حلول سابع أيام عيد الفصح اليهودي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل".
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