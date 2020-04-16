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إنجي المقدم لمتابعيها: الحياة ليست مثالية

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة إنجى المقدم على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت إنجى المقدم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ظهرت بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على الجيب القصير، والبلوزة السادة، وأرفقت الصورة قائلة"الحياة ليست مثالية ..ولكن هناك بعض اللحظات المثالية".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة إنجي المقدم، كانت مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي عرض مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً.

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