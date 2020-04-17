"المال أم الموهبة" سبب تقدم ريهام حجاج خالد النبوي ومحمود حميده في الأفيش



واعاد رودا مواقع التواصل الاجتماعي النظر الى أعمالها السابقة وما الذي قدمته ريهام في مشوراها الفني ؟ وما الخبرة التي اكتسبتها حتى تقدم بطولة عمل كبير وتتصدر الأفيش الرسمي؟ ولماذا وافق خالد النبوي ومحمود حميدة على هذا القرار؟ وهل زواجها من رجل الاعمال محمد حلاوة له تأثير؟.



يُشارك رجل الأعمال محمد حلاوة في الجزء الأكبر من إنتاج المسلسل بجانب المنتج أحمد عبد العاطي، وأقنع محمد حلاوة النجمين بعدما قام كل من خالد النبوي بإمضاء عقد قيمته 18 مليون جنية وشرط كتابة اسمه على التتر بعد اسم حجاج مباشرة، فيما قام النجم الكبير محمود حميدة بالتعاقد على العمل مُقابل 10 مليون جنية، للموافقة على العمل، هذا بخلاف رصد ميزانية ضخمة للمسلسل ليتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر.



وتصدر منذ فترة هاشتاج ضد الفنانة ريهام حجاج يقول "ريهام حجاج ممثلة فاشلة"، ولكن معظم الجمهور لم كن يعلم من السبب في تدشين الهاشتاج، وانتشر بعض الأخبار في الوسط الفني باتهام ريهام لـ طليقة زوجها السابقة ياسمين عبدالعزيز هي وراء ترويج هذا الهاشتاج، وذلك بسبب الغيرة التي اشتعلت بينهما مؤخرًا بعد زواج ريهام من حلاوة.

ويشهد موسم رمضان الحالي منافسة قوية بين ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز، حيث تقدم ياسمن عبدالعزيز "ونحب تاني ليه"، بينما تقدم ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين"، وذلك بعدما شهدت الشهور الماضية، حرب كلامية شرسة بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بشكل غير مباشر من خلال نشر كل منهما العديد من التلميحات الغير مباشرة تجاه الأخرى.



من ناحية اخرى يشارك في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" بجانب ريهام حجاج النجم خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين عدد آخر من الفنانين وخلال أحداث المسلسل، تتخرج ريهام حجاج من الجامعة الأمريكية، ثم تتزوج من محمود حجازي، ثم يعملون سويًا في إحدى الشركات الكبيرة التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.



أما مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج، ويشارك في بطولة المسلسل شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين.



تصدرت الفنانة ريهام حجاج، البوستر الرسمي لـ مسلسل "لما كنا صغيرين" وهذا ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر" بسبب وقوف ريهام في المقدمة وخلفها نجمين كبار مثل خالد النبوي ومحمود حميدة هذا أمر غير عادل وكونهما أكثر موهبة، الأمر الذي جعل بعض النشطاء الحديث حول سبب تصدرها الأفيش.