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سوزان نجم الدين تعتذر عن مسلسل "لما كنا صغيرين"

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت الفنانة سوزان نجم الدين عن تركها لمسلسل "لما كنا صغيرين"، وذالك قبل عرضه بأيام في السباق الرمضاني المقبل، عبر خاصية "ستورى" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت سوزان على بوستر المسلسل الذي نشرته عبر خاصية "ستورى" قائلة "لكل الصحفيين اللي لسه عم بينزلو اسمي بأخبار واعلانات المسلسل بقلهم مشكروين بس أنا خلص اعتذرت عن المسلسل وبتمنى لفريق العمل النجاح المبهر ان شاء الله".

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وإنتاج أحمد عبد العاطي.
سوزان نجم الدين تعتذر عن مسلسل "لما كنا صغيرين"
سوزان نجم الدين تعتذر عن مسلسل "لما كنا صغيرين"

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