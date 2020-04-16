اليوم.. نادية الجندي ضيفة في برنامج "يحدث في مصر"

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تحل الفنانة نادية الجندي اليوم ضيفة في برنامج "يحدث في مصر" مع الاعلامي شريف عامر على قناة Mbc مصر في تمام الساعة العاشرة مساء.



وشاركت نادية الجندي متابعيها بمجموعة من الصور أثناء كواليس تصوير البرنامج عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "الجندي" قائلة: "انهاردة بالليل حلقة مع الاعلامي شريف عامر على قناة Mbc مصر الساعة 10 مساء".



وتابعت قائلة: "وأسرة مسلسل سكر زيادة، نادية الجندي، هالة فاخر، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، المنتج صادق الصباح، والمخرج وائل إحسان، كان نفسنا يكون معانا مؤلف العمل أمين جمال".



واختتمت عبراتها قائلة: "يارب تعجبكم والمسلسل يعجبكم يارب، أوعدكم هتشوفوا عمل جديد ومختلف".



يذكر أن تدور أحداث مسلسل "سكر زيادة" في اطار من الدراما الكوميدية حول تجسيد أربع سيدات له، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، روجينا، مصطفى أبو سريع، انجي علي، مايان السيد، محمد عادل، خالد أنور، سليمان عيد، وأخرون، تأليف أمين جمال، ابراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.