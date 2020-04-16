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الزعيم عادل إمام يروي ذكرياته مع الضيف أحمد وبداياته معه (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الضيف أحمد، والذي شكل مع النجم سمير غانم، والنجم جورج سيدهم، فرقة ثلاثى أضواء المسرح، التى قدمت عددًا كبيرًا من الاسكتشات الناجحة فى السينما المصرية.

ارتبط الفنان الراحل الضيف أحمد، بعلاقة صداقة مع الزعيم عادل إمام، قبل بداية احتراف الفن، وهو ما أكده "الزعيم" في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية القديرة سهير شلبى.

وقال الزعيم عادل إمام، خلال اللقاء: "بدايتي الفنية كانت في نفس بداية الضيف أحمد، معرفتي به كانت تسبق مرحلة احتراف الفن من خلال مرحلة الجامعة".

وأضاف "الزعيم": "الضيف أحمد، كان من خيرة المثقفين بين شباب الجامعة، ناس كتير متعرفش أنه شاب مثقف جدًا بحكم دراسته فى كلية الأداب قسم الإنجليزى، وكان قارئًا ومطلعًا جيدًا للأدب الإنجليزى بشكل عجيب، وكان لديه حس درامي عالي وثقافته المسرحية، كان أوضح فى الجامعة أكثر من مستوى الاحتراف".

وتابع: "أعتقد وأجزم أن الضيف أحمد، هو صاحب فكرة تكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح، مؤكدًا أنه يشتبه مع الضيف أحمد، في الأدوار الكوميدية والتراجيدية، لكنه بدأ حياته كوميديان وانتهى كذلك".

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