شاهد.. أول فيديو لشخصية ليلى أحمد زاهر في مسلسل "الفتوة''

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتضمن هذا الفيديو البرومو الترويجي لشخصيتها "نور" التي تقوم بتجسيدها في المسلسل الرمضاني "الفتوة" للفنان ياسر جلال.وكتبت ليلى على هذا الفيديو قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم أول ظهور لنورا حسن الجبالي"، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أحلى شخصية واجمل بنوتة في الدنيا بالتوفيق يا قمر.وتدور أحداث مسلسل "الفتوة" في اطار من الأجواء الشعبية، برئاسة بعض الأشخاص بهذا الحي يطلق عليهم لقب الفتوة ويتحاملون على أعناقهم مسئولية هؤلاء الأهالي، وشارك في هذا المسلسل باقة من النجوم الكبار منهم ياسر جلال، احمد صلاح حسني، مي عمر، دياب، احمد خليل، رياض الخولي، مجدي فكري، عزوز، اخراج حسين المنباوي، انتاج تامر مرسي، تاليف هاني سرحان.