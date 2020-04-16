تحويل مالك عقار مخالف للنيابة العسكرية بحي النزهة

قال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن الأجهزة التنفيذية بالحي بالتعاون مع قسم الشرطة، قامت بالتحفظ على مالك عقار مخالف بـ30 شارع الأميرلاي بالنزهة القديمة، ليتم عرضه على النيابة العسكرية، وذلك تنفيذًا بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.





وأضاف "عقل" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر: "أننا مستمرون في التصدي بكل حسم مع مخالفين البناء، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا".





وتابع رئيس حي النزهة، أنه تم إزالة ثلاث أدوار بدون ترخيص، بعد أن قام المالك باستكمال أعمال البناء على خمس أدوار بترخيص، بالإضافة إلى إزالة مسطح ٢٥٠ مترا في عدد ٣ أدوار بإجمالي ٧٥٠ مترا مربعا خرسانات، وعدد ٢٣٠٠ متر مربع مسطح مباني لثلاثة أدوار والواجهة.





وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال مدبولي، في بيان، اليوم الخميس، إن الحكومة حريصة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.





وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجوال.





وطالب رئيس الوزراء، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.





كما وجه بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، ويوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.





وتابع: "لن نسمح بعودة مبانِ عشوائية ومخالفة مرة أخرى أوعودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضي وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية".





وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة للمحافظين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات للبناء خلال فترات الحظر، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم، والإزالة الفورية لها في المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة.





وطالب شعراوي، المحافظين بضرورة التنبية على مهندسي الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولي المناطق بالمرور على مدار اليوم، على كافة المناطق التابعة لهم، لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.





وأكد أهمية قيام المحافظين بالتنبيه على مسئولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد من عدم التعدي علي أي من هذه الأراضي، سواء بالزراعة أو بالبناء عليها، مشيرًا إلى أهمية قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بمُتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمُخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات.



