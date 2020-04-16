الأندية الألمانية تنتظر عوائد البث التلفزيوني

تنتظر أندية الدوري الألماني القسط الأخير من أموال البث التليفزيوني ولكن يمكنها أخيرا استلامه يوم 2 مايو المقبل، وسط آمال باستئناف مباريات الدوري (بوندسليجا).





وكان المبلغ المستحق المقدر بـ304 مليون يورو (332 مليون دولار) من المفترض أن يدفع في العاشر من أبريل الجاري، عندما تم تعليق المباريات بسبب وباء فيروس "كورونا المستجد".





وذكرت مجلة "كيكر" أن الأمور الآن "لا تبدو سيئة"، للأندية الـ36 الناشطين بدوري الدرجتين الأولى والثانية، حيث سيتم دفع القسط الرابع من الموسم لرابطة الدوري الألماني يوم 2 مايو.





ولم يؤكد متحدث رسمي لشبكة "سكاي" التليفزيونية، التي تحمل حقوق البث لأغلب المباريات، الموعد الجديد، ولكنه قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم في "مناقشات مستمرة بهدف إيجاد حول بناءة في مجال مدفوعات الترخيص وتوقيتاتها".





وكانت مجلة "كيكر" أفادت قبل اسبوعين أن 13 ناديا من بين الـ36، من بينهم أربعة أندية تنشط في دوري الدرجة الأولى، يواجهون خطر الإفلاس بحلول يونيو إذا لم تصل الأموال.





وتم تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا حتى 30 أبريل الجاري على الأقل، ومازالت الأندية تأمل استكمال الموسم بدون جمهور لتقليل الخسائر. وتعقد رابطة الدوري الألمانية اجتماعا يوم 23 من الشهر الجاري ولكن يبدو أن إعادة استئناف الموسم مطلع الشهر المقبل أمر غير وارد.





هذا يرجع للقيود الحكوميةالت تم تمديدها حتى على الأقل الثالث من مايو المقبل، وتم حظر الأحداث الكبرى حتى نهاية أغسطس.





ومازالت السلطات بصدد النظر في إقامة المباريات بدون جمهور، وربما لن تقوم بذلك حتى 30 أبريل، عندما يناقش قادة الولايات والقادة الاتحاديون الخطوات التالية فيما بعد الثالث من مارس.





ولا يتوقع كارل لاوترباخ خبير الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تقام المباريات بدون جمهور حتى الخريف، بينما قال ماركوس سويدير رئيس وزراء بافاريا إن مثل هذه المبارايات "يمكن تخيلها"، بينما يعتقد فولفجانج كوبيكي من الحزب الديمقراطي الحر أنه يمكن استئناف المسابقة قريبا.





وقال كوبيكي لشبكة "سكاي" :" أعتقد أن رؤوساء الوزراء (للولايات الفيدرالية) سيوافقون على إقامة المباريات بدون جمهور. أي شيء آخر سيكون سخيفا".





ولكنه أكد أن هذا قد يحدث فقط إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الجماهير. وكان البوندسليجا شهد إقامة مباراة بدون جمهور الشهر الماضي قبل أن يتوقف اللعب، بين بوروسيا مونشنجلادباخ وكولون، وتجمع العديد من الجماهير خارج الملعب، وهو الأمر الذي ينتهك أيضا قواعد التباعد الإجتماعي المعمول بها حاليا.





وقبل اتخاذ أي قرار، يجب أن يسمح للفرق أن تتدرب بكامل قوتها على الاقل لمدة اسبوعين، وفقا للعلماء. ولكن لم يتضح بعد موعد استئناف للتدريبات بشكل كامل.





حتى الآن تخوض الفرق تدريباتها في مجموعات صغيرة، وبدون السماح بأي تواصل بين اللاعبين، وقال أوفي رويسلر مدرب فورتونا دوسلدورف أن سلطات الولاية تتأكد من اتباع القواعد.





وقال رويسلر للعدد الصادر من صحيفة "إكسبريس" اليوم الخميس :" انتبهت سريعا أننا كنادي من عاصمة الولاية تحت المجهر".





وأضاف :"قاموا بزيارتنا عدة مرات، تم التحقق بعناية من أننا نطبق القواعد. فعلنا هذا".





وسيكون هناك حاجة لإدخال الفريق في إجراءات الحجر الصحي لتفادي العدوى، وبدأ شالكة اليوم الخميس قياس درجات حرارة لاعبي الفريق، وفقا لما قاله منسق إدارة اللعب ساشا ريثير.





وقال ريثير لصحيفة "رور ناخريشتين" أنه يجب على اللاعبين تقديم ما يفيد أنهم لا يعانون من أعراض فيروس "كورونا"





ويتم الإعداد لإطار عملي بشأن إمكانية استئناف الموسم، وقال كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم لصحيفة "دي زيت" الأسبوعية أن الرابطة جاهزة لإقامة المباريات بدون جمهور.



