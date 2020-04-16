حصاد الأسبوع.. البرلمان يلجأ لقاعة الشورى لمراعاة المسافات الآمنة بين النواب

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، والتي ستناقش مع أول انعقاد الجلسات، وتستعرض الفجر أبرز طلبات الإحاطة وماتحدث عنه النواب خلال هذا الأسبوع:





• البرلمان يلجأ لقاعة الشورى لمراعاة المسافات الآمنة بين النواب





كلف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم.





• بيان عاجل للحكومة بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات





تقدمت ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات بما يرتب أعباء ومشاكل على المنظومة الصحية.





• طلب إحاطة بشأن فائض الهيئة العامة للرقابة المالية





تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن فوائض الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تناولت خبر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر التبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة لدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.





• بسبب كورونا.. برلماني يطالب بمحاكمات عسكرية للمحرضين ضد الدولة





وجه سعيد حساسين عضو مجلس النواب، التحية للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، على قراره بحجب 4 حسابات على مواقع السوشيال ميديا لتحريضها على عدم تنفيذ قرارات حظر التجول.





• بيان عاجل إلى الحكومة لإعادة النظر في تخفيض أسعار البترول





تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، بشأن قيام لجنة التسعير بخفض سعر المواد البترولية بقيمة ربع جنيه فقط.





• وكيل البرلمان يطالب بمعاملة الأطباء المتوفين بكورونا كشهداء الجيش والشرطة





انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بشدة اعتراض عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على دفن جثمان طبيبة، مؤكدا أنه سلوك غريب على المجتمع المصري، ومطالبا بمعاملة الأطباء المتوفين بفيرس كورونا كشهداء الجيش والشرطة وإطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس والمستشفيات والقرى الخاصة بهم.





• طلب إحاطة لإغلاق المستوصفات والمستشفيات الصغيرة





تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول ضرورة غلق المستوصفات الطبية والمستشفيات الصغيرة، مؤكدا أنها تمثل بؤرا لانتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، وبشكل خاص في القرى والأقاليم.





• بيان عاجل للحكومة يحذر من الملابس "البالة" المستوردة لحملها كورونا





توجهت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، لمنع استقبال أو إدخال أي شحنات من الملابس البالة "المستعملة" القادمة من دول أوروبا، خشيةً من أن تكون حاملة لفيروس "كورونا".





• بعد واقعة شبرا البهو.. برلماني: قانون مفوضية عدم التمييز أصبح ضرورة





قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا تزال النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن مهما كانت التحديات والتداعيات والاعتبارات، إلا أن تصرفات بعض المواطنين وتنمرهم على ضحايا ومصابي كورونا تشوه مثل هذه الجهود المقدرة من الجميع في الداخل والخارج.





• طلب إحاطة لفرض حظر تجول كامل من الخميس إلى الثلاثاء المقبل





تقدم المستشار حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار ازدحام المواطنين بالأسواق العامة، رغم إعلان العمل بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





• طلب إحاطة بشأن أدوات الوقاية من كورونا في المواصلات





تقدمت الدكتورة هالة حسن موسى، عضوو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الداخلية والنقل والمواصلات، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للرقابة على استخدام المواطنين أساليب الوقاية كالكمامات والجاونتي عند ركوب القطارات والمواصلات العامة والنقل الجماعي عن طريق شرطة النقل والمواصلات، وأي تجمعات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.





• برلماني: الدولة لم تقصر في مواجهة كورونا ونراهن على وعي الشعب المصري





أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بإجراءات الحكومة الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا، وكانت مصر أولى الدول التي كانت لها إجراءات مبكره للاستعداد لهذا الفيرس، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمحاربة هذا الفيروس والتصدي له بكل ما تملك.





• برلمانية عن حادث الأميرية: الإرهابيون يريدون إفساد جهود مكافحة كورونا





أدانت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، العملية الإرهابية الخسيسة، التي استهدفت منطقة الأميرية، ومداهمة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وكرا للعناصر الإرهابية المسلحة، مما أدى إلى تبادل إطلاق النيران، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تلعب مخططاتها الخبيثة لإفساد خطة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، وتشتيتها وإرباكها.





• برلمانية تنعي شهيد الأميرية: "قدم حياته من أجل المصريين"



