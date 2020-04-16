الجيش الليبي: نفذنا ضربات جوية منذ قليل ضد المرتزقة

قال العميد خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إنه تم تنفيذ عدد من الضربات الجوية منذ قليل على مجموعة من الميليشيات والمرتزقة تم جلبهم من دولة تشاد.





وأشار "محجوب"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الميليشيت التي جندها تنظيم الإخوان فشلت في تحقيق أي إنجاز، فأصبح يعول على جلب المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي، ويستعينون بالدعم التركي.





وأضاف مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الميليشيات فشلت في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وتركيا الآن هى التي تقود الميليشيات.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.







