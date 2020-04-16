سحر عبد الحق تدرس فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية

تدرس الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات أجانب علي أن يسمح لكل ناد بضم لاعبة واحدة في كل المراكز باستثناء حراسة المرمى.





ويأتي ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدوري بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .





كما أكدت عبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد إقامة دوري الأكاديميات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة في الدوري العام خاصة وأنها تسعى للتواصل مع الأندية الكبيرة في مقدمتهم الأهلي والزمالك من أجل المشاركة في الدوري العام للكرة النسائية الدرجة الأولي والناشئين .











