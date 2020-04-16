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كندا تسجل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1359 إصابة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الكندية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1359 إصابة.

ويذكر أن سجلت الصحة الكندية، الأربعاء، 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 477 إصابة.

ويذكر أن أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 734 حالة، ما يزيد بنسبة حوالي 9% على الحصيلة السابقة.

وحسب البيانات الجديدة، تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وكانت حصيلة الوفيات الأحد 674 وفاة.

وارتفع أيضاً إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كندا من 23719 شخصاً، الأحد، إلى 24804 أشخاص خلال يوم واحد.

وكان مسؤولو الرعاية الصحية في كندا رجحوا، الخميس الماضي، أن عدد ضحايا الفيروس قد يصل إلى ما بين 11 ألف شخص و22 ألفاً.

كما لم يستبعد رئيس الوزراء جاستين ترودو أن تتطلب السيطرة على الوضع وقتاً طويلاً.

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وفاة بفيروس كورونا كندا رعايه صحيه تسجيل ارتفاع الوفيات 22 ألف

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