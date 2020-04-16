تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 Landline phone bill وطرق الدفع

زاد بحث مشتكريشركة المصرية للاتصالات "وي" عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 وطرق سداد الفواتير سواء على خدمات الاتصالات أو الإنترنت الأرضي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

تمكن المصرية للاتصالات وشركة "وي" المشتركين من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، للمشتركين بكافة الأنظمة، وعلى رأسها النظام الربع ثانوي، والذي يزامن هذا الشهر موعد دفع الفواتير، والتي سيتم دفعها في هذا الوقت وحتى الـ15 من الشهر المقبل.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 والخطوات

وتتصدر فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 محركات البحث نظرًا لوجود ملايين من المصريين من يشتركون عبر خدمات شركات الاتصالات المصرية، ويسعى المشتركون إلى معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التي يتم دفعها كل 3 أشهر، في شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، في نظام الربع ثانوي، والذي يضم شريحة كبيرة.

طرق الدفع ومعرفة فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

ويقوم المشترك بدفع مقابل الخدمة التي يشترك عليها بناءً على نظام تعاقده، وذلك بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 بالقيمة المستحقة حسب استخدامه للتليفون الأرضي وخدمات الإنترنت المنزلي.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020.. سدد الآن

وانتشرت في الآونة الأخيرة أنبء كاذبة تفيد بإعفاء مشتركي خدمات المصرية للاتصالات من الفواتير عن شهر أبريل قبل أن يقوموا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 ليصدق البعض الأنباء، ولكن الوزارة نفتها.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 في موعدها ولا إعفاء

وكذبت وزارة الاتصالات المصرية، وشركة المصرية للاتصالات، كافة الأنباء المتداولة بشأن الإعفاء مؤكدة على تحصيل الرسوم في موعدها، عن طريق مراكز الخدمة في كل المحافظات، أو طرق الدفع الأخرى، ليعود الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 يتصدر من جديد.

دفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

واستعلم مشتركو المصرية للاتثالات عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020عقب إعلان شركة المصرية للاتصالات، بدء تحصيل رسوم وفواتير التليفون الأرضي والتي تبدأ من اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 14 مايو المقبل، على أقصى تقدير.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وشغل بال رواد مواقع السوشيال ميديا ومستخدمي محركات البحث في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والخطوات والطرق المتاحة للدفع، من أجل تفادي قطع الخدمة.

وتحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية" على تقديم كافة الخدمات التي تهم قرائنا بمختلف أعمارهم واهتماماتهم المختلفة لذا نوافيكم بخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 في الخطوات التالية:

أولاً: تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات " هنا ".

ثانيا: أختيار"دفع فاتورة التليفون الأرضي".

ثالثاً: إدخال كود المحافظة ورقم التليفون المكون من 7 أرقام.

رابعا: اختيار جديد.

خامسًا: الفاتورة المستحقة الدفع.





وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والدفع بأكثر من طريقة، من خلال الأماكن التالية:





1- منافذ شركة المصرية للاتصالات المنتشرة في كل محافظات مصر.

2- لدفع عبر موقع شركة المصرية للاتصالات.

3- الدفع عن طريق منافذ الدفع الإلكترونية المختلفة، مثل خدمة البريد المصري، أو مصاري.