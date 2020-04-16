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كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك المعار ويحدد بديله

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:13 م
كارتيرون
كارتيرون
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية مغربية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك استقر على عدم عودة حميد أحداد نجم الفريق المعار لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي في الموسم المقبل وحدد المدير الفني الفرنسي وليد الكرتي نجم الوداد بديلاً له من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية المغربية أن كارتيرون وضع وليد الكرتي بسبب إمكانياته الرائعة على رأس أهداف القلعة البيضاء من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية المغربية بأن الفرنسي كارتيرون لا يفكر في عودة حميد أحداد بسبب نية اتحاد الكرة المصري في تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة لاعبين بداية من الموسم المقبل.

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