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تشيلسي ينافس كبار أوروبا على نجم ميلان

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:15 م
ميلان
ميلان
ريهام عبد المحسن
أكدت وسائل إعلام بريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى للحصول على خدمات الإيطالي أليسيو رومانيولي نجم دفاع ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة بي بي سي البريطانية بأن تشيلسي يخطط للتعاقد مع نجم الدفاع الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا من أجل تدعيم خطوط دفاعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن العديد من الأندية الأوروبية أعلنت عن رغبتها في التعاقد مع نجم الدفاع الإيطالي الشاب على رأسها كلا من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا وباريس سان جيرمان من فرنسا.

وكشفت الشبكة البريطانية أن رومانيولي يلعب في صفوف ميلان منذ عام 2018 عندنا انضم له من روما وخاض مع الروسونيري حتى الآن 181 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدف واحد.

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