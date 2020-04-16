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"تعليم بني سويف" ترد على استفسارات المشروعات البحثية على "واتس آب"

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:24 م
سهام يوسف
سهام يوسف
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف اليوم الخميس برئاسة سهام يوسف وكيل المديرية عن تخصيص أرقام هواتف على تطبيق المراسلات "واتس آب" للرد على استفسارات اولياء الأمور والطلاب بشأن المشروعات البحثية.

وأكدت المديرية، في بيان لها، انه حرصا على استخدام التكنولوجيا للتواصل مع اولياء الأمور والطلاب أطلقت المديرية خدمة الـ"واتس آب" من خلال مسؤلي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات لأولياء الأمور والطلاب ممن يرغبون في الحصول على كود الطالب او كود المدرسة للدخول على المنصة التعليمية او الرد على إستفسارات اولياء الأمور وتسهيلا على أبنائنا الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالبت وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، من الطلاب بالدخول على موقع قناة بني سويف للإستفادة من البرامج التي تقدمها القناة في إجراء المشروع البحثي إلى جانب تواصل الطالب مع معلمه اون لاين، عبر الرابط التالي.


وفي سياق منفصل، أعلنت محافظة بني سويف أن تم إقامة منافذ لبيع وتوفير الخضروات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار خطة المحافظة لتوفيرالسلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ومواجهة كافة صور الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعارالتى قد يفرضها بعض التجارعلى المواطنين فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأيضا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقامت مديرية التموين وبالتعاون مع الوحدات المحلية بعمل 6 منافذ تغطى مراكز ومدن المحافظة، وهي: منفذ أمام شركة عمر أفندي بميدان المديرية في مدينة بني سويف،وشارع الشباب بمدينة ببا،وطريق سمسطا الشنطوربمركز سمسطا،وشارع طراد النيل بمدينة الواسطى،وبجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، والنادي الرياضي بمدينة ناصر.

من جانيه وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرروة مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير المستمر لتلك المنافذ وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وحركة الشراء والبيع تجنيا لأى زحام أو تكدس،مع استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة المواد الغذائية من الخضار والفاكهة،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تهنئة بعيد القيامة

وبعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثاني "بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار.

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من:القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية،ونيافة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك،ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك (الجيزة،الفيوم،بني سويف)، ونيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف،ونيافة الأنبا اسطفانوس مطران ببا،ونيافة القمص باسيليوس"ديرالأنبا بولا مركز ناصر"، ونيافة القمص فام الأنطوني"دير الأنبا أنطونيوس مركزناصر"، والقس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والقمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف،والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد.

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