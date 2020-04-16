Advertisements

القوى العاملة تكشف حقيقة مد تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:24 م
تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة
تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة
عاد موقع وزارة القوى العاملة للصعود مجددًا عقب تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تفيد بمد تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من أجل صرف منحة الـ500 جنيه.

انتهاء تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء إيقاف تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة الخميس الماضي وبدء الفرز ثم حصل المستحقون على المنحة المقررة لـ3 أشهر.

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة انتهى

وقالت القوى العاملة إنه لم يتم مد تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة وأن التسجيل انتهى بالفعل ولن يفتح بأي حال من الأحوال حيث تم إعطاء الفرصة للجميع على مدار أسبوعين كاملين.

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة وتعليمات الرئيس

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات بضرورة حماية العمالة الغير منتظمة والمتضررة من الاجراءات لضمان معيشه جيده من وكلف القوى العاملة بصرف 500 جنيه شهريا لمده ثلاث أشهر لكل العماله الغير منتظمه بعد ان تم فتح باب تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة عبر موقع القوى العاملة الرسمي.

بداية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

وبدأ تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 500 جنيه منحة لكل عامل خلال الفترة الحالية و لمده ثلاثه اشهر بسبب الازمه التي تمر بها البلاد وكل دول العالم بعد تهديد فيروس كورونا، واتخاذ مجموعة من القرارات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

متابعة الوزارات لعملية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

وتابع مجلس الوزراء عملية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة كما تم مراجعة البيانات والبدء في صرف 500 جنيه مصري المنحة التي تقدمها الدوله لكل عامل كمعونة على الحياه في الوقت الحالي وخاصه مع الأزمة التي تمر بها البلاد ويعاني منها العالم كله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمالة الغير منتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة انتشار الفيروس القوي العامله الاحترازية

أخبار تهمك

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

منذ حوالي 5 ساعات

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 9 ساعات

المقاولون العرب يحسم مصير خليفة صلاح من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب بـ نيويورك يوجه نصيحة لمستشفيات العزل في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 23 ساعة

رئيس البرلمان: تعديل قانون الطوارئ لمنح السيسي هذه الصلاحيات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ حوالي 9 ساعات

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

لينك طلقة شغال.. موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه للحصول على 500 جنيه

لينك مباشر | استمرار تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

بالفيزا.. "القوى العاملة" تعلن موعد وطريقة صرف الـ500 جنيه

بعد قرار السيسي.. ننشر الفئات المستحقة للحصول على منحة الـ500 جنيه

طريقة الحصول علي كارت ATM للعمالة الغير منتظمة

تسجيل القوى العامله الغير منتظمه | مواصلة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة استثنائية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

08:53 م

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"