القوى العاملة تكشف حقيقة مد تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

عاد موقع وزارة القوى العاملة للصعود مجددًا عقب تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تفيد بمد تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من أجل صرف منحة الـ500 جنيه.





انتهاء تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة





وأعلنت وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء إيقاف تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة الخميس الماضي وبدء الفرز ثم حصل المستحقون على المنحة المقررة لـ3 أشهر.





تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة انتهى





وقالت القوى العاملة إنه لم يتم مد تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة وأن التسجيل انتهى بالفعل ولن يفتح بأي حال من الأحوال حيث تم إعطاء الفرصة للجميع على مدار أسبوعين كاملين.





تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة وتعليمات الرئيس





وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات بضرورة حماية العمالة الغير منتظمة والمتضررة من الاجراءات لضمان معيشه جيده من وكلف القوى العاملة بصرف 500 جنيه شهريا لمده ثلاث أشهر لكل العماله الغير منتظمه بعد ان تم فتح باب تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة عبر موقع القوى العاملة الرسمي.





بداية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة





وبدأ تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 500 جنيه منحة لكل عامل خلال الفترة الحالية و لمده ثلاثه اشهر بسبب الازمه التي تمر بها البلاد وكل دول العالم بعد تهديد فيروس كورونا، واتخاذ مجموعة من القرارات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.





متابعة الوزارات لعملية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة





وتابع مجلس الوزراء عملية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة كما تم مراجعة البيانات والبدء في صرف 500 جنيه مصري المنحة التي تقدمها الدوله لكل عامل كمعونة على الحياه في الوقت الحالي وخاصه مع الأزمة التي تمر بها البلاد ويعاني منها العالم كله.



