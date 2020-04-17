6 نصائح من "الصحة العالمية" لمنع انتشار كورونا عبر الملابس والأقمشة

يحرص الأفراد خلال هذه الأيام في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على إتباع الإجراءات الوقائية تجنبًا للعدوى حيث تتعدد طرق انتقال الفيروس للبشر، ولكن في كثير من الأحيان قد يكونوا عرضة للعدوى من خلال ملابسهم، حيث يستقر عليها الفيروس فترة قد تعد طويلة حسب نوع أقمشة الملابس وخاماتها، وتختلف خصائص الملابس، ما يجعل بعضها أكثر عرضة لحمل ونقل الفيروس أكثر من الأخرى، وأكدت بعض الدراسات أن الملابس المصنوعة من القطن تشكل خطورة أكبر، ويرجع هذا لكثافة الأنسجة التي تمكن الفيروس من الالتصاق على سطحها.





وكشفت منظمة الصحة العالمية من قبل، عن دراسات تفيد أن فيروس كوورنا المستجد كوفيد 19 قد يمكث على الأسطح لبضع ساعات أو عدة أيام ومن بينها الملابس والأقمشة، لذا وجهت منظمة الصحة العالمية من خلال تدوينة عبر حسابها على "الفيسبوك"، عدة نصائح للمواطنين تقيهم من انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الملابس والأقمشة وأغطية السرير إليهم.





وتستعرض " الفجر " أهم نصائح منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار كورونا عبر الملابس والأقمشة وأغطية السرير فيما يلي:





1- عدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم بمعنى عدم "إحتضانها" بين اليدين قبل غسلها.





2- ضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة، عند درجة حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة مئوية، وذلك باستخدام منظفات ومسحوق الغسيل أو الصابون.





3- يمكن عند الغسيل وضع القليل من الكلور أو مواد التبييض.





4- ضرورة تجفيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة بهدف ضمان خلوه من أي فيروسات.





5- يجب خلع الملابس فور العودة إلى المنزل للوقاية من العدوى بكوفيد - 19 خاصة إذا كان الشخص يستخدم وسائل النقل العامة، حيث من الممكن أن يكون قد استند على أسطح، أو لمس عامودًا معدنيًا، مثل التي في المترو، لمسها من قبل شخص آخر مصابًا بالفيروس.



