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39 % تراجع في سعر سلة أوبك خلال مارس

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:30 م
سلة أوبك
سلة أوبك


وأظهر التقرير الشهري لمنظمة أوبك الصادر اليوم الخميس، أن متوسط سعر سلة أوبك خلال مارس الماضي انخفض بنسبة 39 بالمائة ليسجل  33.92 دولار للبرميل، مقابل مستوى 55.53 دولار للبرميل في الشهر السابق له.

ويعتبر هذا المستوى المسجل في الشهر الماضي هو أقل متوسط سعر لسلة أوبك منذ سبتمبر 2003.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط  ارتفاع الإنتاج  في الشهر الماضي بنحو 821 ألف برميل يومياً.

وبحلول الساعة 3:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 19.98 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو  بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل مستوى عند 27.73 دولار للبرميل.

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