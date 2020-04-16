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تونس تعلن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه بتاريخ 15 أفريل 2020، تم إجراء 793 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 186 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 374 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 46 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 51 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 32 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 104 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 72 تحليلا إيجابيا، 30 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و42 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 822 حالة مؤكدة من بين 13930 تحليلا جمليا.

وتتوزع الحالات المؤكدة، على الولايات كالآتي:

تونس 193
أريانة 89
بن عروس 81
منوبة 36
نابل 12
زغوان 03
بنزرت 18
باجة 03
جندوبة 01
الكاف 05
سليانة 01
سوسة 68
المنستير 36
المهدية 13
صفاقس 31
القيروان 06
القصرين 05
سيدي بوزيد 05
قابس 15
مدنين 81
تطاوين 25
قفصة 32
توزر 04
قبلي 59

عدد الوفيات 37: تونس (5)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة (5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

من جانب آخر، تعلم الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.

وقد تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.

هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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