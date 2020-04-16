محامي النقاز: سيتم حرمان الزمالك من إبرام تعاقدات لـ 3 فترات في هذه الحالة





تحدث أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك عن حيثيات قرار لجنة فض المنازعات بالإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بقضية اللاعب ضد القلعة البيضاء





وقال "بن ميم" في تصريحات لـ " bein sports" أن حمدي النقاز قرر اللجوء للإتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية لدي الزمالك لمدة قاربت الـ4 أشهر، بالإضافة لعدم حصوله على مبالغ أخري تعود للموسم الماضي.





وأضاف أنه طالب الزمالك في خطاب رسمي بضرورة سداد المستحقات الخاصة بـ"النقاز" خلال 15 يومًا وفقًا لما تنصل عليه لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن إدارة القلعة البيضاء لم تستجب ورفضت منح اللاعب مستحقاته.





وتابع تصريحاته: " حكمت لجنة فض المنازعات بالفيفا بقانونية فسخ "النقاز" عقده مع الزمالك، كما غرمت النادي ما يقارب من مليون و300 ألف دولار، على أن تسدد قيمة الغرامة المالية خلال 45 يومًا".





وواصل: " إذا لم يسدد الزمالك الغرامة المالية خلال المهلة المحددة سيتم حرمانه من التعاقدات لـ 3 فترات انتقالات".





الجدير بالذكر أن الزمالك يحق له الاستئناف ضد القرار الصادر من الفيفا بخصوص قضية "النقاز".





ويلعب حمدي النقاز حاليًا ضمن صفوف فريق سودوفا الليتواني بعقد مدته 6 أشهر.



