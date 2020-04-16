نجم برشلونة يتسبب في أزمة لإشبيلية

سيضطر نادي إشبيلية لدفع تعويض لنادي نانسي الفرنسي بقيمة 4 ملايين دولار بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية حكمها بذلك على خلفية انتقال النجم الفرنسي كليمان لينجليه إلى برشلونة.





وذكر النادي الفرنسي المشارك في دوري الدرجة الثانية "الليغ 2" في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن محكمة التحكيم "كاس" أيدت قرارا أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في يوليو الماضي بأن يدفع النادي الأندلسي جزء من قيمة انتقال لينغليه إلى ناديه السابق.





وعندما باع نادي نانسي المدافع البالغ حاليا 24 عاما إلى إشبيلية مقابل 5 ملايين يورو في يناير 2017، فاوض الفريق الأندلسي للحصول على 12% من الربح الإضافي لدى بيعه لناد آخر.





وشرح النادي الفرنسي أنه مع بيع لينغليه إلى برشلونة عام 2018 "مقابل أكثر من 35 مليون يورو"، اعتبر إشبيلية أن مجرد تفعيل البند الجزائي في عقده يغير من طبيعة رحيله إلى برشلونة.





لكن على غرار "الفيفا"، اعتبرت محكمة التحكيم "أن إشبيلية لا يمكنه استخدام البند الجزائي لتجنب التزامه بالدفع".





وذكر نادي نانسي الذي تبلغ ميزانيته نحو 15 مليون يورو هذا الموسم ويحتل المركز الـ12 في "الليغ 2"، أنه أمام إشبيلية مهلة 45 يوما لتسديد التعويض.



