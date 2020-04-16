التحالف العربي: 100 خرق حوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

وأكد المتحدث بإسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الدولي الخاص لليمن.

والأربعاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.









وقال المالكي إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الخميس، الموافق 9 أبريل الجاري لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.