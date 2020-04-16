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التحالف العربي: 100 خرق حوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:30 م
تركي المالكي
تركي المالكي
الفجر
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن خروق ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار بلغت 100 خرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المتحدث بإسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الدولي الخاص لليمن.

والأربعاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.  


وقال المالكي إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الخميس، الموافق 9 أبريل الجاري لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأضاف المالكي: أن القرار جاء بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي. 

وأكد على أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء. 

وأشار إلى أن التحالف العربي يريد تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي، لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن. 

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وقف مليشيات الحوثي ‏ خرق اليمن التحالف العربي اطلاق النار 24 ساعة

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