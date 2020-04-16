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نيفين مندور الشهيرة بـ "فيحاء" مطلوبة على جوجل بعد غياب طويل

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:37 م
نيفين مندور
نيفين مندور

عادت نيفين مندور إلى الساحة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية منذ قيامها بالتمثيل مع النجم محمد سعد في فيلم "اللي بالي بالك"، وقامت بتقديم شخصية "فيحاء".

 

نيفين مندور تتصدر

 

واعتلت نيفين مندور "ترند" محرك البحث جوجل اليوم، إثر تداول صورًا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنها أحدث ظهور، بينما الصور تعود إلى 2014.

 

سر غياب نيفين مندور

 

وغابت نيفين مندور عن الساحة لفترات كبيرة وطويلة لأسباب أمنية، تتعلق بمجموعة من القضايا المتوالية التي تورطت فيها النجمة التي لا يعرف عنها أحد الكثري، غير أنها الفتاة الجميلة التي ظهرت مع اللمبي في "اللي بالي بالك".

 

قضايا نيفين مندور

 

ضبطت نيفين مندور في عام 2012 برفقة برفقة شخصين آخرين داخل سيارة، وبحوزتها كمية من الممنوعات، إضافة إلى مبالغ مالية وأعيرة نارية.

 

إطلاق سراح نيفين مندور

 

أطلقت الشرطة المصرية سراح نيفين مندور حينها ولكن لم تنتهي من أفعالها المشينة حيث تم ضبطها بعد 4 سنوات في قضية مماثلة وبحوزتها مخدرات.

 

آخر محضر لـ نيفين مندور

 

حرر محضر في عام 2016 ضد نيفين مندور بعد ضبطها معا شابان آخران وبحوزتها سيجارة حشيش و4 طلقات نارية تم العثور عليها داخل سيارتها، وتحرر المحضر رقم 6377 لسنة 2016، وهي قضايا لا يعرفها الكثيرين.

 

 

 

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نيفين مندورالفنانة نيفين مندور لم تنته

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