"الصحة" تشكر شركة راشدين إيجيبت الإماراتية على دعمها لمواجهة كورونا

وجهت وزارة الصحة، الشكر لشركة راشدين إيجيبت على مساهمتها ودعمها للوزارة بمبلغ 25 مليون جنيه، في خطتها الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.





وأكدت الوزارة، على أن دعم الشركة يساعد على تنفيذ خطة الرعاية ومقاومة انتشار الفيروس بالإضافة إلى الحد من آثاره السلبية وتقديم خدمات طبية جيدة للمصابين.





وتعتبر شركة راشدين إيجيبت المملوكة لراشد النعيمي، وعبد الله هادي الحسيني، من أكبر الشركات العاملة في مجالات التجارة والتوزيع والتصنيع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تؤكد على أن مساهمتها تأتي في إطار روابط وطيدة تربط مجموعة شركات راشدين بمصر، وسعيها الدائم للقيام بكل ما من شأنه تعزيز هذه الروابط، انطلاقا من واجبتها المجتمعية كشركة كبرى وكرجال أعمال إماراتيين مساهمين في جهود الدعم النوعية والمتميزة التي تقومون بها، والتي تًعلي من شأن روح المشاركة مع مصر من أجل الدفع قدماً بمشروعات ومبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسخير كل القدرات، لدعم الحكومة المصرية للعبور بالمواطن المصري الي بر الأمان.





وفي سياق متصل، دفع الشكر الذي توجهت به وزارة الصحة "الفجر"، للبحث في جهود شركة راشدين في مجال المشاركة المجتمعية، كأحد أكبر الكيانات الاقتصادية العاملة فى مصر.





وتبين اكتشاف أن تبرع الشركة لوزارة الصحة لم يكن الأول وإنما بادرت في وقت سابق، في بداية انتشار فيروس كورونا في مصر وتبرعت بمبلغ 25 مليون جنيه أخرى لصندوق تحيا مصر لنفس الغرض، وهو المساهمة في مكافحة ومواجهة فيروس كورونا وآثاره السلبية، إلا أن الشركة لم تعلن عن هذه المساهمة واعتبرتها التزام عليها من منطلق الحرص على طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط الشركة بمصر، لتصل حجم إسهامات مجموعة شركات راشدين الإماراتية، وفرعها في مصر 50 مليون جنيه.



