بتيشرت بنفسجي يسرا تشوق جمهورها لمسلسل "خيانة عهد"

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بإطلالة جديدة.فكانت ترتدي تيشرت بنفسجي اللون، و فوقه جاكيت منقوش به الكثير من شكل الخرائط لونها بنفسجي، وأرتدت الكثير من الإكسسورات على رقبتها، فإرتدت ٤ سلاسل على رقبتها، وكانت تضع قبعة بيج على رأسها، وكانت ترتدي حلق طويل ذهبي.أما من الناحية الجمالية، فوضعت كريم أساس، وكنتور وكونسيلر، ومسكرا، وإلينر، ومصحح حواجب، وإيشادو، وروج وردي.وعلقت على الصورة قائلة:"خيانة عهد رمضان 2020" ، وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"ماشاء الله عليكي ربنا يحفظك" ، وكتب معجب آخر:"بشوف رأفت الهجان دلوقت قمراية، الله يحفظك ويبارك في صحتك وعمرك"يعد مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.يذكر أن المسلسل تم تغيره من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" في اللحظات الأخيرة .