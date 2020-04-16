نوال الزغبي تشارك جمهورها الأجواء في تسجيل أغنيتها "اتحاربت" تتر مسلسل "سلطانة المعز"

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شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها بمقطع فيديو من داخل الإستديو وذلك إبان تسجيل أغنيتها الجديدة اتحاربت والتي ستغنيها الزغبي كتتر مسلسل سلطانة المعز للنجمة غادة عبد الرازق.



وقامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بتسجيل أغنيتها الجديدة في بيروت، وهي الاغنية الخاصة بمسلسل "سلطانة المعز" بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.



وكشفت نوال بعض من كلمات الاغنية : " الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة.... ناس ما يتوصفوش بكلمة والامان بنا اختفى".



ومن المقرر أن يتم اصدار العمل خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق السباق الرمضاني الحالي.



ويعد تعاون نوال وغادة الأول بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققته نوال في السنوات السابقة في مصر من خلال شارة "الناس العزاز" لمسلسل لأعلى سعر.