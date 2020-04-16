هيفاء وهبي تكشف النقاب حول مصير أشباح أوروبا في ظل أزمة الكورونا

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كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مصير فيلمها الجديد أشباح أوروبا والذي كان من المفترض أن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ولكن جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد وحالت دون عرضه.



وقالت هيفاء خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج MBC Trending إنها لاتعرف مصير الفيلم خلال الفترة الراهنة وأن قرار عرضه يرجع إلى الشركة المنتجه.



وأضافت أنها تتمنى عرض الفيلم في السينما ولكن إذا استمرت هذه الأزمة الحالية من الممكن أن يتم التأجيل لأن القوانين أصبحت عامة وتشمل الجميع.



فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.