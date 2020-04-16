الأهلي يحسم قراره بشأن ضم حمدي النقاز

ربطت عدة تقارير صحفية اسم الظهير الأيمن التونسي " حمدي النقاز " لاعب سودوفا الليتواني والزمالك السابق، بالإنتقال لنادي الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويبحث الأهلي حالياً عن ظهير أيمن جديد، بعد أن أعلن نجم الفريق أحمد فتحي عن عدم تجديد تعاقده مع الفريق، ليذهب لنادي بيراميدز بنهاية الموسم.





وكان النقاز قد ألمح في تصريحات إعلامية، أنه لا يمانع في اللعب للأهلي، إذا تلقى عرضاً رسمياً من النادي الأحمر لضمه.





وكشفت مصادر مقربة من جهاز الكرة بالأهلي، أن لجنة التخطيط تبحث عن ضم مهاجم أجنبي للفريق في الوقت الأهلي، وأغلقت فكرة ضم ظهير أيمن مؤقتاً.





وأكد المصدر، أن فكرة ضم ظهير أيمن أجنبي مستبعدة تماماً، حيث من المرجح أن يكون بديل فتحي لاعباً مصرياً.





وأوضح المصدر، أن اسم حمدي النقاز لم يتم طرحه على الإطلاق على لجنة التخطيط، مبدياً دهشته من التقارير التي تؤكد إنتقاله للأهلي.





يذكر أن النقاز فسخ عقده مع نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، لينتقل لنادي سودوفا الليتواني.





وحصل النقاز على حكم بتغريم الزمالك مبلغ مليون وربع المليون دولار، هي قيمة مستحقاته المتأخرة مع الزمالك.