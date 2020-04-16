أحمد الشاذلي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "الاختيار"

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أعرب الفنان أحمد الشاذلي، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المرتقب.





وقال أحمد الشاذلي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، أنه يجسد شخصية الشاويش "ماسا"، وهو بطل من أبطال معركة البرث، وواحد من رجالة الشهيد منسي.





وأضاف "الشاذلي"، أن أصعب شيء في العمل أنه يجسد شخصية بطل حقيقي وشهيد، معللاً ذلك أنها مسؤولية كبيرة عليه، وأنه يحاول بقدر الإمكان أن يقدم الدور بشكل صحيح، حتى يعلم الناس من هم أبطال مصر الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.





يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.