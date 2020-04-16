Advertisements

عودة التقلبات الجوية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الجوية ليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020، على موقعها الرسمي، للكشف عن تفاصيل حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، بدرجات الحرارة.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمي 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمي 28 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمي 32 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 12 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا منذ الأمس عن المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة اليوم 28 درجة.

وأشارت "شاكر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد في الساعات المتأخرة من الليل، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، حتى غدا الجمعة.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من الغد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، لافتة إلى أنه يمكن تخفيف الملابس بعد أسبوع.

عودة التقلبات الجوية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد
عودة التقلبات الجوية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقلبات جوية بيان من الارصاد اليوم الفجر

أخبار تهمك

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة "أمن الدولة" للمواطنين والمقيمين بشأن حظر التجول (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 إبريل 2020.. أبرزها بيريز يتدخل للإبقاء على نجم الملكي وجوارديولا يفجر مفاجأة بشأن ضم صخرة الريال

منذ أقل من ساعة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ يوم

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير ريال مدريد توجه ضربة قاتلة إلى "الحرس القديم"

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

رئيس البرلمان: تعديل قانون الطوارئ لمنح السيسي هذه الصلاحيات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم قراره بشأن ضم حمدي النقاز

منذ أقل من ساعة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"