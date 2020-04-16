عودة التقلبات الجوية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الجوية ليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020، على موقعها الرسمي، للكشف عن تفاصيل حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، بدرجات الحرارة.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.





جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمي 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمي 28 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمي 32 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 12 درجة.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا منذ الأمس عن المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة اليوم 28 درجة.





وأشارت "شاكر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد في الساعات المتأخرة من الليل، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، حتى غدا الجمعة.





ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من الغد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، لافتة إلى أنه يمكن تخفيف الملابس بعد أسبوع.