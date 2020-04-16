أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 إبريل 2020.. أبرزها بيريز يتدخل للإبقاء على نجم الملكي وجوارديولا يفجر مفاجأة بشأن ضم صخرة الريال

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 16 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التعاقد مع الجابوبي بيير إيمريك أوباميانج نجم هجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم آرسنال مطلوب في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط من أجل التعاقد مع الجابوبي بيير إيمريك أوباميانج نجم هجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب من إدارة النادي التحرك من أجل التعاقد مع أوباميانج وضمه لصفوف الفريق.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه مازال متبقى عام واحد على نهاية عقد النجم الجابوبي البالغ من العمر 31 عامًا مع المدفعجية وقد يضطر النادي اللندني لبيعه في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان يضع النجم الجابوني كأولوية بعد أن صرف اهتمامه عن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الذي يبدو أنه قريبًا للغاية من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لأوباميانج فإن زيدان يرى أنه مهاجم يستطيع تقديم الكثير للنادي الملكي نظرًا لجودته ومرونته التي تمكنه من التأقلم سريعًا.





- زيدان غاضب من نجوم ريال مدريد لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غاضب ومستاء ويشعر بالإنزعاج من بعض نجوم الفريق.

وكشف الإعلامي إيدو إغيري عبر برنامج التشيرنجيتو الإسباني عن غضب زيدان واستياؤه الشديد من تسريب خبر اجتماعه مع اللاعبين عبر تقنية الفيديو.

وأفاد الإعلامي خوسيه لويس سانشيز عبر البرنامج الإسباني بأنه هناك لاعب أو لاعبان ولا يحصلان على المشاركة في دقائق كثيرة مع الفريق قاما بتسريب الخبر لوسائل الإعلام وبالنسبة لزين الدين زيدان فإن موضوع تسريب الأخبار من جانب اللاعبين هو أمر خطير جدًا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن زين الدين زيدان كان قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع لاعبي الفريق في مطلع الشهر الحالي وذلك بسبب الحجر الصحي المفروض عليهم بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا.





- هل يستغل مارسيلو الفرصة ويستمر في صفوف الملكي ؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار البرازيلي مارسيلو في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل وذلك بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ في آخر موسمين.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن زين الدين زيدان سيمنح مارسيلو فرصة أخيرة وذلك عقب إستئناف النشاط الرياضي الذي توقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان سيراقب آداء مارسيلو مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري قبل أن يحسم قراره سواء بالتخلي عنه أو استمراره في صفوف الملكي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مارسيلو سيتوجب عليه إستعادة مستواه عندما يتم إستئناف النشاط الرياضي في حال أراد الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارسيلو يرغب في الإستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى 2022 بينما ارتبط النجم البرازيلي بالرحيل وسط إهتمام العديد من الأندية بضمه على رأسها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.





- ريدناب : كين ليس ميسي أو رونالدو ولكن ..

صرح هاري ريدناب المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق أن الإنجليزي هاري كين نجن الفريق الحالي والمطلوب في العديد من الأندية الأوروبية ليس مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق ولكنه كمهاجم لا يوجد من هو أفضل منه.

وكشفت العديد من التقارير مؤخرًا أنه هناك العديد من الأندية مهتمة بضم هاري كين على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريدناب في تصريحات نقلها موقع توك سبورت البريطاني:"كين لاعب مميز وهو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي، هناك الكثير من المهاجمين لكن لا يوجد أحد يمتلك نفس مواصفاته".

وأضاف:"بالتأكيد هو ليس ميسي أو كريستيانو رونالدو لكنه كمهاجم لا يوجد أفضل منه، إنه مناسب لمانشستر يونايتد أو أي فريق آخر لكن بحسب رأيي فإن مانشستر يونايتد ليس أفضل من توتنهام في الوقت الحالي".

واختتم ريدناب تصريحاته قائلاً:"إنه لاعب لتوتنهام حتى الآن وقرار رحيله سيكون بيد جوزيه مورينيو والرئيس دانييل ليفي يجب أن يكون العرض استثنائيًا من أجل الموافقة عليه".





- نجم ريال مدريد يرفض خلع العباءة

رفض ناتشو فرنانديز ظهير أيمن فريق ريال مدريد خلع عباءة النادي الملكي وقرر تقديم كل ما لديه لإثبات أحقيته بالاستمرار في النادي الملكي.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ناتشو حافظ على نفس الوضع طوال مسيرته، حيث إنه يتواجد مع الفريق الأول، لكنه لم يثبت أحقيته بعد بحجز مقعد أساسي.

وأشارت إلى أن ناتشو فقد عباءته المعتادة هذا الموسم، حيث لم يحصل على فرصه في المشاركة كبديل لقلبي الدفاع، لا سيما أنه تعرض لإصابة في الركبة تسببت في تأخره كثيرًا.

وأوضحت أن التعاقد مع إيدير ميليتاو أدى لتراجع ترتيب ناتشو بين مدافعي الميرنجي، وجعله ينتظر فرصة المشاركة بدلا من أحد الظهراء.

وقالت إن ظهور ناتشو الأخير في الليجا يعود إلى 26 يناير الماضي، عندما سجل هدف الفوز ضد بلد الوليد، بينما تم استبعاده من قائمة آخر 6 مباريات للميرنجي قبل إيقاف البطولة.

وعلى مستوى كل البطولات هذا الموسم، لم يظهر ناتشو إلا في 9 مباريات فقط كان أبرزها ضد أتلتيكو في ديربي مدريد.





- بيريز يتدخل لتجديد عقد سيرجيو راموس

يقترب ريال مدريد من تجديد عقد سيرجيو راموس مدافع الفريق والذي ينتهي عقده في صيف 2021 بسبب العلاقة المتميزة بين اللاعب وفلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ذكر البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV" أن العلاقة بين فلورنتينو بيريز وسيرجيو راموس جيدة للغاية، وفي أحسن أحوالها لذلك فهما في طريقهما للتوصل لاتفاق بشأن التمديد، علماً أن هناك خلاف حالياً بين بيريز وراموس حول مدة العقد الجديد.

ويرغب ريال مدريد بتجديد عقد راموس سنة بعد سنة وفقاً لأدائه خاصة أنه في سن الـ34، في حين يريد سيرجيو راموس عقدًا طويل الأمد مع النادي.





- رغم الـ500 مليون يورو.. جوارديولا يفاوض مدافع ريال مدريد

يحلم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت شبكة " Tribal Football " البريطانية أن مانشستر سيتي تواصل بالفعل مع وكيل أعمال فاران، لمناقشة إمكانية التوقيع مع اللاعب.

ونقل مسئولو مانشستر سيتي لفاران أن المدرب بيب جوارديولا معجب بقدرات اللاعب للغاية، ويرغب بالاعتماد عليه المستقبل.

ويرفض ريال مدريد التخلي عن فاران بأقل من الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو في عقد اللاعب.





- استدعاء مهاجم ريال مدريد أمام النيابة

يدلي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بشهادته أمام النيابة العامة في بلجراد بعد ضبط الشرطة له متلبساً بانتهاك الحجر الصحي المنزلي الذي كان يتعين عليه قضائه بعد عودته إلى بلاده قادماً من إسبانيا.

وطلبت الشرطة إلى النيابة في 19 من الشهر الماضي إدانة اللاعب لخرقه الحجر الصحي المنزلي الذي يلزم به جميع المواطنين الصرب العائدين من خارج البلاد وتحديداً من منطقة ذات معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا المستجد.

وكان يوفيتش قد ادعى أنها كان قد توجه إلى الصيدلية متذرعاً بأنه لم يكن على دراية بلوائح الحجر الصحي وظن أنه يمكن الخروج مرة يومياً لشراء الحاجات الأساسية.

وتؤكد إذاعة بينك المحلية أيضاً، أن نيكولا نينكوفيتش لاعب أسكولي الإيطالي والذي يتواجد بنفس الموقف، حيث يواجه اللاعبان عقوبة تتراوح بين غرامة مالية بألف و275 يورو والسجن ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن هناك أربعة آلاف و873 مصاباً بفيروس كوفيد-19 في صربيا، و99 حالة وفاة.



