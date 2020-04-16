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"رابطة العالم الإسلامي" تضع مجموعة تدابير لمواجهة كورونا
الخميس 16/أبريل/2020 - 10:26 م
الفجر السعودي
أعلنت رابطة العالم الإسلامي، مساء اليوم الخميس، مجموعة من التدابير الاحترازية، التي وردت في شريعتنا الغراء، والمتبعة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وذكرت الرابطة في بيان لها، التدابير الشرعية الواجب اتخاذها ضد جائحة "كورونا"، لافتة إلى وجوب حفظ النفس، مصداقًا لقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهكلة".
وأكد البيان، وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء كقوله صلى الله علية وسلم: "لا يورد ممرض على مصح"، وقوله: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها".
وقال البيان: "يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان"، مؤكدًا على التقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك، امتثالًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".
وأكد البيان تقوى الله عز وجل والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار؛ لقوله تعالى: "ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسلل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصل إجمالي الحالات المصابة إلى 6380 حالة حتى الآن.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,171 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 145 ألف حالة وفاة، وأكثر من 546 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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