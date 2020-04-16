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حجز مدير شركة روج لمواد مجهولة على أنها مسجلة بـ"ألصحة"

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم.

وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

بداية الواقعة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية دون توافر الشروط الصحية، وعُثر وبحوزتهم 6350 كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا مفاده أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة تعمير 6 أكتوبر بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، تمكنت من ضبط 4، بحوزتهم كميات من الكمامات الطبية بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وبلغ إجمالي المضبوطات 6350 كمامة "مجهولة المصدر"، وكمية من المستلزمات المستخدمة في تصنيع وتجهيز الكمامات.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات وقيامهم بإتخاذ الشقة المشار إليها مقرًا لتصنيع الكمامات "دون توافر الشروط الصحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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كورونا حجز مدير شركة بوابة الفجر الفجر

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