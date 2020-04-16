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تقرير: ركود الاقتصاد الأمريكي قد يستمر حتى نهاية2021

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:41 م
الركود الاقتصادي
الركود الاقتصادي
قال جيمس جورمان  رئيس بنك "مورجان ستانلي" إنه يتوقع استمرار تأثير ركود الاقتصاد الأمريكي الناجم عن كورونا حتى نهاية العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي توقع انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 5.9 بالمائة خلال العام الجاري.

وقال "جورمان" في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي يستعد لطريق طويل وصعب للتعافي من الانهيار الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وأوضح "جورمان" أنه لا يتوقع تعافياَ سريعاً للاقتصاد، مشيراً:" لكي يشعر الجميع بأن العالم مستقر مرة أخرى، فإن ذلك سيستغرق شهورًا".

 وأضاف رئيس مورجان ستانلي أنه يعتقد أن الأداء الاقتصاد الأمريكي سيكون على شكل حرف "L" والذي يشير إلى هبوط حاد يستمر لفترة طويلة.

جاءت تصريحات "جورمان" بعد إعلان مورجان ستانلي تراجع الأرباح بنحو 30 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

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