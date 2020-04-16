الصحة التونسية تعلن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت إلى إخضاع حوالي 3500 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.

وأعلنت "الصحة التونسية" أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 أشخاص، بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري.

ويذكر أن سجلت الصحة التونسية، الأربعاء، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين، 780 حالة مؤكدة.

وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 747.





ويذكر أن سجلت السلطات التونسية، الثلاثاء، 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 747، موزعة على 23 محافظة من أصل 24.





وارتفع عدد المصابين بالعاصمة تونس إلى 174، وهي المنطقة الأكثر انتشارا للفيروس في البلاد التونسية، حسب تقارير المرصد التونسي للأمراض المستجدة.





وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن عدد الوفيات وصل إلى 34 وفاة، منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مطلع شهر مارس الماضي.





وأكد الدكتور نجيب قيزة، عضو لجنة مجابهة "كوفيد 19" في تونس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المقيمين بغرف الإنعاش بالمستشفيات وصل إلى 26 حالة من بين 119 مصابا، اقتضت حالاتهم الإقامة في المستشفيات.