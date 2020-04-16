Advertisements

الصحة التونسية تعلن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 822 وارتفاع عدد الوفيات إلى 37.

ويذكر أن سجلت الصحة التونسية، الأربعاء، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين، 780 حالة مؤكدة.

وأعلنت "الصحة التونسية" أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 أشخاص، بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري.

وأشارت إلى إخضاع حوالي 3500 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.

وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 747.

ويذكر أن سجلت السلطات التونسية، الثلاثاء، 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 747، موزعة على 23 محافظة من أصل 24.

وارتفع عدد المصابين بالعاصمة تونس إلى 174، وهي المنطقة الأكثر انتشارا للفيروس في البلاد التونسية، حسب تقارير المرصد التونسي للأمراض المستجدة. 

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن عدد الوفيات وصل إلى 34 وفاة، منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مطلع شهر مارس الماضي.

وأكد الدكتور نجيب قيزة، عضو لجنة مجابهة "كوفيد 19" في تونس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المقيمين بغرف الإنعاش بالمستشفيات وصل إلى 26 حالة من بين 119 مصابا، اقتضت حالاتهم الإقامة في المستشفيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تونس ارتفاع الوفيات إجمالي الإصابات 42 إصابة

أخبار تهمك

رسالة "أمن الدولة" للمواطنين والمقيمين بشأن حظر التجول (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 إبريل 2020.. أبرزها بيريز يتدخل للإبقاء على نجم الملكي وجوارديولا يفجر مفاجأة بشأن ضم صخرة الريال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ يوم

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 20 ساعة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس البرلمان: تعديل قانون الطوارئ لمنح السيسي هذه الصلاحيات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: التضحية بثنائي الفريق لضم الكارتي.. الحرمان من 3 فترات انتقالات.. فرمان ناري لمرتضى منصور

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يحسم قراره بشأن ضم حمدي النقاز

منذ أقل من ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

إعلان أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في هونج كونج

إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس 'كورونا' في تونس إلى الـ25

تونس تسجل 30 حالة جديدة والإجمالي 227 إصابة

الأردن.. الصحة تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

4 اصابات جديدة بكورونا في بن عروس والاجمالي 30 حالة

تونس تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"