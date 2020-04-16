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الأهلي يحسم الجدل حول تعاقده مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل أحمد فتحي

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:54 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة تعاقد النادي الأحمر مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل أحمد فتحي والذي انتقل إلى نادي بيراميدز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية :"فكرة التعاقد مع لاعب أجبني في مركز الظهير الأيمن ليست مطروحة على الإطلاق".

وأضاف :"لو تم التعاقد مع لاعب في هذا المركز سيكون مصري بجانب العناصر الموجودة في الفريق أمثال محمد هاني".

وزاد :"لو رأى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حاجة الفريق للتعاقد مع لاعب في هذا المركز سيتم ذلك".

والجدير بالذكر أن أحمد فتحي أعلن انتقاله إلى نادي بيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

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