صادق الصباح يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني "سكر زيادة"

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استضاف الإعلامي شريف عامر نجوم مسلسل "سكر زيادة" وهم نبيلة عبيد وهالة فاخر ونادية الجندي والمخرج صادق أنور الصباح ووائل محسن، وذالك من خلال مكالمة فيديو من كواليس تصوير المسلسل في لبنان وخاصة "بيروت"، في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "الحياة".



وذكر المخرج صادق أنورالصباح أنه تم شراء فيلم "ديزني" الذي يشبه قصة المسلسل وذالك رغم تغيير الكثير من القصة في مسلسل "سكر زيادة".



وتدور أحداثه حول قصة الفيلم الأمريكي الشهير والذي يحكي عن سيديتين قاما بشراء فيلا ثم اكتشفا أنهما تم النصب عليهن، مما جعلهم يضطرون إلى العيش في مكان واحد وتحدث بينهم العديد من الصراعات وكل ذالك في إطار كوميدي.



مسلسل "سكر زيادة" يشارك فيه عدد من الفنانين الكبار منهم الفنانة سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وعدد من ضيوف الشرف منهم هيفاء وهبي ونانسي عجرم وروجينا وجومانا مراد وهو من إخراج صادق أنور الصباح ووائل محسن.

