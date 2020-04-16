Advertisements

صادق الصباح يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني "سكر زيادة"

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استضاف الإعلامي شريف عامر نجوم مسلسل "سكر زيادة" وهم نبيلة عبيد وهالة فاخر ونادية الجندي والمخرج صادق أنور الصباح ووائل محسن، وذالك من خلال مكالمة فيديو من كواليس تصوير المسلسل في لبنان وخاصة "بيروت"، في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "الحياة".

وذكر المخرج صادق أنورالصباح أنه تم شراء فيلم "ديزني" الذي يشبه قصة المسلسل وذالك رغم تغيير الكثير من القصة في مسلسل "سكر زيادة".

وتدور أحداثه حول قصة الفيلم الأمريكي الشهير والذي يحكي عن سيديتين قاما بشراء فيلا ثم اكتشفا أنهما تم النصب عليهن، مما جعلهم يضطرون إلى العيش في مكان واحد وتحدث بينهم العديد من الصراعات وكل ذالك في إطار كوميدي.

مسلسل "سكر زيادة" يشارك فيه عدد من الفنانين الكبار منهم الفنانة سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وعدد من ضيوف الشرف منهم هيفاء وهبي ونانسي عجرم وروجينا وجومانا مراد وهو من إخراج صادق أنور الصباح ووائل محسن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نبييلة عبيد نادية الجندي مسلسل سكر زيادة قصة الفيلم الأمريكي صادق الصباح الفجر السباق الرمضاني المقبل اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

والد نيمار يصدم برشلونة ويقهر ميسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ ساعة و نصف

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 7 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير: الأهلي "هايتجنن" على أحمد حجازي.. وسيضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 13 ساعة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس البرلمان: تعديل قانون الطوارئ لمنح السيسي هذه الصلاحيات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح: وجود فتحي فى المنتخب أثر على هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات الناقلة لها

نادية الجندي عن مشاركة أحمد السقا في "سكر زيادة": وجودك إضافة

نادية الجندي تكشف حقيقة الخلاف بينها وبين نبيلة عبيد بسبب "سكر زيادة" (فيديو)

لأول مرة.. نبيلة عبيد ونادية الجندي في "سكر زيادة" على "MBC مصر"

منتج مسلسل سكر زيادة: الجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي تحدي كبير

صادق الصباح ينفي مشاركة عادل إمام في مسلسل "سكر زيادة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

11:26 م

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"