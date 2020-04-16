جماهير ريال مدريد توجه ضربة قاتلة إلى "الحرس القديم"

وجهت جماهير ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية إلى الحرس القديم من اللاعبين في الفريق الملكي، بعدما فضلت الاعتماد على العناصر الشابة خلال الموسم المقبل، وذلك وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة ماركا على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس.





وأجرت الصحيفة استطلاعاً لقرائها، حيث وضعت بعض اللاعبين من عناصر الخبرة في مقارنة أمام الوجوه الشابة، التي انحازت إليها جماهير الفريق "الملكي".



وأبدى 77% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في الاستعانة بالنرويجي الشاب مارتن أوديغارد، المعار حالياً لصفوف ريال سوسييداد الإسباني، بالقائمة الأساسية للفريق الأبيض الموسم المقبل، فيما نال لاعب وسط الملعب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش 23% فقط.



في المقابل، فضل 68% من المشاركين في الاستطلاع الاعتماد على الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، بدلا من الاستعانة بالألماني المحنك توني كروس.



وأشارت الصحيفة، التي تصدر في العاصمة مدريد، إلى أنه من الواضح أن مودريتش وكروس، اللذين يعتبران العنصران الأكبر سنا في قائمة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يقتربان من نهاية عصرهما مع الريال.



وأضافت الصحيفة أن من بين 16 ألف شخص شملهم الاستطلاع، فضل 89% منهم مشاركة رودريغو جوس في المباريات منذ البداية في الموسم القادم، بدلاً من الجناح الويلزي غاريث بيل.



وفي مركز الظهير الأيسر، فضل 87% من المشاركين اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي على البرازيلي مارسيللو.



ويعتبر داني كارفخال أحد اللاعبين الأكثر خبرة في الفريق الذين فازوا في الاستطلاع، حيث حصل على 56% من الأصوات ضد المغربي أشرف حكيمي، المعار حاليا لفريق بروسيا دورتموند الألماني، في مركز الظهير الأيمن.



وكشف الاستطلاع عن رغبة جماهير الريال في حصول المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم لصفوف الفريق في الصيف الماضي، على فرصة أكبر في الموسم المقبل، فيما صوت 32% فقط من القراء على خيار إعارة اللاعب أو بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وفي مركز حراسة المرمى، يفضل 65% من المشاركين الاحتفاظ بالحارس الأوكراني الشاب أندري لونين بدلاً من إعارته في الموسم المقبل.



أما المدافع المخضرم سيرخيو راموس قائد الفريق، ولاعب الوسط إيسكو، فقد انتصرا في صراعهما من أجل البقاء.



وجاء إيسكو في الصدارة في معركته ضد تاكيفوسا كوبو، بعدما حصل اللاعب الإسباني على 68% من الأصوات مقارنة باللاعب الياباني الشاب، المعار لفريق ريال مايوركا الإسباني حالياً.



أما راموس، فضل 67% من المشاركين الدفع به لقيادة دفاع الفريق برفقة الفرنسي رافاييل فاران، بدلاً من البرازيلي إيدير ميليتاو.



