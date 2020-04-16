شاهد.. نيفين مندور تتصدر ترند تويتر بهذه الصور

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تصدرت الفنانة نيفين مندور ترند جوجل اليوم الخميس بصور قديمة لها من فيلم "اللى بالى بالك" التي كانت تقوم بشخصية فيحاء فيه مع النجم محمد سعد، بعد أن تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير على أنها صور جديدة لها، وكانت قد اختفت من الظهور على الشاشة منذ فترة كبيرة بعد أن تورطت في قضايا مخدرات.



وكان أول ظهور للفنانة نيفين مندور بعد فيلمها "اللي بالي بالك" في قضية مخدرات، بعد أن القت الشرطة القبض عليها عام 2013 بعد أن تم ظبطها شخصين آخرين داخل سيارة، وبحوزتهم كمية من الممنوعات، بالأضافة لمبلغ مالي وطلقات نارية وتم أخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، ثم عادت للظهور من جديد في عام 2016، بعد أن تم حبسها في تهم مماثلة، وتم أخلاء سبيلها بضمان أقامتها.



وكان أبرز ما قدمته هو شخصية الفيحاء في فيلم "اللي بالي بالك" مع الفنان محمد سعد وعبلة كامل وحسن حسني، عام 2013، من أخراج وائل إحسان

