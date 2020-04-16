كينو يكشف مفاجأة عن الدوري المصري وفريقه المفضل

كشف البرازيلي " كينو " نجم نادي بيراميدز، والمعار لنادي الجزيرة الإماراتي، عن تفضليه اللعب للأهلي على الزمالك، إذا تلقى عروض من قطبي الكرة المصرية.





وتحدث كينو لبرنامج " جمهور الدرجة الثالثة " والذي يعرض على قناة " أون تايم سبورتس 2 " ، حيث ذكر أن الدوري المصري أصعب من الدوري البرازيلي، في ظل تمتع لاعبيه بقوة بدنية عالية.





وأوضح كينو، أن مباراة فريقه بيراميدز مع الأهلي كانت أقوى المباريات التي خاضها مع الفريق، في الوقت الذي عمل به مترجمه في بيراميدز مع الأهلي لفترة وصلت لسبع سنوات، تحدث خلالها عن شعبية وإنجازات الأهلي.





وفي حديثه عن الزمالك، أكد كينو أن الزمالك فريق قوي يلعب كرة بشكل جديد، حيث خاض أمامه مواجهتين، فاز بيراميدز في مباراة وتعادلا في الأخرى.





وأضاف كينو، أنه سيعود لبيراميدز بنهاية الإعارة في شهر يوليو المقبل، وسينتظم مع الفريق بمجر عودة النشاط الكروي.





وشدد كينو، أن نجم الفريق عبد الله السعيد لاعب جيد للغاية بفضل خبرته ورؤيته الواسعة، كما سيقدم أحمد فتحي إضافة هائلة لبيراميدز في الموسم المقبل.



