Advertisements

كينو يكشف مفاجأة عن الدوري المصري وفريقه المفضل

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:57 م
كينو
كينو
عبد القادر عرابي
كشف البرازيلي " كينو " نجم نادي بيراميدز، والمعار لنادي الجزيرة الإماراتي، عن تفضليه اللعب للأهلي على الزمالك، إذا تلقى عروض من قطبي الكرة المصرية.

وتحدث كينو لبرنامج " جمهور الدرجة الثالثة " والذي يعرض على قناة " أون تايم سبورتس 2 " ، حيث ذكر أن الدوري المصري أصعب من الدوري البرازيلي، في ظل تمتع لاعبيه بقوة بدنية عالية.

وأوضح كينو، أن مباراة فريقه بيراميدز مع الأهلي كانت أقوى المباريات التي خاضها مع الفريق، في الوقت الذي عمل به مترجمه في بيراميدز مع الأهلي لفترة وصلت لسبع سنوات، تحدث خلالها عن شعبية وإنجازات الأهلي.

وفي حديثه عن الزمالك، أكد كينو أن الزمالك فريق قوي يلعب كرة بشكل جديد، حيث خاض أمامه مواجهتين، فاز بيراميدز في مباراة وتعادلا في الأخرى.

وأضاف كينو، أنه سيعود لبيراميدز بنهاية الإعارة في شهر يوليو المقبل، وسينتظم مع الفريق بمجر عودة النشاط الكروي.

وشدد كينو، أن نجم الفريق عبد الله السعيد لاعب جيد للغاية بفضل خبرته ورؤيته الواسعة، كما سيقدم أحمد فتحي إضافة هائلة لبيراميدز في الموسم المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ يوم

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 20 ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

جماهير ريال مدريد توجه ضربة قاتلة إلى "الحرس القديم"

منذ نصف ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم قراره بشأن ضم حمدي النقاز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 إبريل 2020.. أبرزها بيريز يتدخل للإبقاء على نجم الملكي وجوارديولا يفجر مفاجأة بشأن ضم صخرة الريال

منذ أقل من ساعة

رئيس البرلمان: تعديل قانون الطوارئ لمنح السيسي هذه الصلاحيات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة "أمن الدولة" للمواطنين والمقيمين بشأن حظر التجول (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"