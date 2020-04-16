"مركز الملك سلمان" يدشن حملة إغاثة للمتضررين من السيول باليمن





أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كوارث السيول في محافظة مأرب باليمن، وتتضمن توزيع 1,000 سلة غذائية، و350 خيمة، و2100 بطانية و700 بساط، إلى جانب 350 حقيبة إيوائية وملابس، يستفيد منها نحو 2100 فرد.





وثمن مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة بمأرب عبدالخالق مسلم تدخلات المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في إغاثة المتضررين وسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية مستمرة في توزيع المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة السيول.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصل إجمالي الحالات المصابة إلى 6380 حالة حتى الآن.





*مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية