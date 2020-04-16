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تباين في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:01 م
أسعار النفط
أسعار النفط
 تباين أداء أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع خام برنت ارتفاعا متواضعا في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي دون تغير عند أدنى مستوياتها في 18 عاما بعد أن قالت بعض الدول الأوروبية إنها ستخفف القيود المتعلقة بفيروس كورونا في حين خفضت أوبك توقعها للطلب العالمي على النفط.

وارتفعت عقود برنت 13 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 27.82 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط دون تغير عند 19.87 دولار، ليظل عند أدنى مستوى إقفال له منذ فبراير شباط 2002 لليوم الثاني على التوالي.

عجزت سوق الخام عن الحفاظ على أي موجة صعود منذ توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى اتفاق مطلع الأسبوع لخفض المعروض العالمي خفضا هائلا.

لكن المتعاملين يقولون إنه نظرا لأن بعض الدول في أوروبا تدرس تخفيف الإغلاقات الشاملة، فإن هذا قد يمهد لانتعاش في الطلب على الوقود. وحث مسؤولو منظمة الصحة العالمية الدول على توخي الحذر الشديد قبيل تخفيف القيود.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى صندوق التحوط أجين كابيتال في نيويورك، ”البعض في أوروبا يشرع في الفتح. ذاك داعم لبرنت.“

وفي أحدث تقرير شهري لها، توقعت أوبك انكماش الطلب العالمي على النفط 6.9 مليون برميل يوميا، أي 6.9 بالمئة، في 2020.


وكشف تقرير أوبك الشهري عن ارتفاع إنتاج المنظمة خلال مارس الماضي بنحو 821 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28.61 مليون برميل يومياً.

كما توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط تراجع الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي بنحو 6.8 مليون برميل يومياً.

ويستمر الطلب المتراجع في إثارة القلق في سوق النفط العالمي، على الرغم من الاتفاق التاريخي لتحالف "أوبك+" لخفض إنتاج الخام.

وكانت وكالة الطاقة الدولية  توقعت انخفاض ​​الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميًا في أبريل، وهبوط الاستهلاك خلال إجمالي العام الحالي لأول مرة في عقد من الزمن.

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