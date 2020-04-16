الأهلي يستنكر تخفيض عدد الأجانب.. من يتحمل التكاليف المادية التي ستتحملها الأندية؟

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استنكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما يفكر فيه مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم بتفيض عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق بداية من الموسم المقبل.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية :"لا بد أن يكون هذا الأمر مدروس جيدا، ففي ظل ما نعاني منه حاليا ونقص في الموارد نجد أن هناك من يخرج ويقول بأن هناك نية لتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق".



وأضاف :"هذا الأمر سيكلف الأندية الكثير من الخسائر المالية فنحن سنكون جبرين على دفع مبلغ يصل لـ2 مليون دولار للاعب الذي سيقوم النادي بإبلاغه بفسخ تعاقده بجانب خسارة قيمته المالية التي سيحرم منها لعدم بيعه".



وتابع :"البعض يشيد بالقرار ويرى بأنه سيخدم الكرة المصرية، انظروا إلى الدوري السعودي والإماراتي وقوة المنافسة التي أصبحت فيهما بسبب كثرة اللاعبين الأجانب".



وتساءل :"كيف يتم خسارة لاعب فنيا وماليا بمثل هذه القرارات الغريبة والغير مدروسة".



وزاد :"نتحدث فيما سندفعه فما بالك فيما سنخسره لأنك لن تبيع اللاعب ولن تستفيد منه منه ويحرم النادي من عدم بيع اللاعب، هل أحد يتخيل ذلك".



وأوضح :"اتخاذ مثل هذه القرارات سيساعد على ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر فلو ظهر لاعب مميز مثل أليو ديانج في إحدى الأندية وفكر النادي في شرائه سيكون بمقابل مادي كبير".



وأتم حديثه أتمنى أن ينفتح هذا الأمر بشكل أكبر لا بد من تهيئة الجميع بدوري قوي سواء على المستوى الفني أو التسويقي وذلك سيحصل عندما يكون هناك بزيادة أعداد الأجانب وليس تقليلها".